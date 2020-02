Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Eingeschlagene Seitenscheiben

Menden (ots)

Drei weitere Pkw-Fahrer meldeten am Donnerstagmorgen eingeschlagene Seitenscheiben: An der Franz-Kissing-Straße erwischte es einen weißen Polo und einen Caddy. In den Caddy wurde nun bereits zum zweiten Mal innerhalb weniger Monate eingebrochen. An der Fröndenberger Straße nahm sich der Täter einen Astra Sport Tourer vor. Diesmal machte er jedoch keine Beute. Die Polizei mahnt weiterhin, Autoknackern möglichst keinen Anreiz zu bieten. Bereits in der Mittelkonsole liegendes Kleingeld genügt für einen solchen Anreiz, von Hand- oder Laptoptaschen ganz zu schweigen. Wertsachen gehören grundsätzlich nicht in parkende Fahrzeuge. Zeugen sollten verdächtige Beobachtungen sofort der Polizei melden.

