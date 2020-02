Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0130--Polizei zur Bundesligapartie--

Bremen (ots)

Ort: Bremen, Weserstadion Zeit: 22.02.20, 15.30 Uhr

Die Bundesligabegegnung zwischen Werder Bremen und Borussia Dortmund lief aus polizeilicher Sicht ohne größere Störungen ab.

Die mit Bahnen angereisten Gästefans wurden per Shuttle von der Bürgerweide direkt zum Osterdeich gefahren. Bei der An- und Abreise kam es zu keinen nennenswerten Störungen. Die Polizei war mit zahlreichen Einsatzkräften im Stadtgebiet unterwegs. Polizisten aus Sachsen-Anhalt haben die Bremer dabei unterstützt.

Nach der Partie kam es zu fußballtypischen Straftaten. Die Polizei leitete in zwei Fällen Ermittlungen wegen Körperverletzung ein. Während des Spiels wurde in der Ostkurve Pyrotechnik gezündet, die Ermittlungen hierzu dauern an.

