Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Nach Pkw-Diebstahl: Privatier lobt insgesamt 20.000 Euro aus

53902 Bad Münstereifel (ots)

Bezugnehmend auf eine Pressemeldung vom 21.10.2019 hat nun der Geschädigte zwei private Auslobungen vorgenommen.

Ursprungsmeldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65841/4409705

Für die Wiederbeschaffung des gestohlenen hochwertigen Pkw hat er eine Summe von zehntausend Euro (10.000 Euro) ausgelobt. Für Täterhinweise, die zu deren Ergreifung führen, sind weitere zehntausend Euro (10.000 Euro) ausgelobt.

Hinweise bitte an die Kriminalpolizei Euskirchen unter der Telefonnummer 02251-799/570 oder 02251-799/0 sowie per Email an poststelle.euskirchen@polizei.nrw.de

Rechtliche Ansprüche sind ausschließlich an den Geschädigten zu richten.

