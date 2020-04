Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Polizeibeamte angespuckt - Roller nicht zugelassen - Führerschein nicht vorhanden - 18-Jähriger verletzte zwei Personen und flüchtete - Tätliche Auseinandersetzung in der LEA - Sonstiges

Aalen (ots)

Aalen-Wasseralfingen: Roller nicht zugelassen - Führerschein nicht vorhanden

Gegen 1 Uhr am Montagmorgen fiel einer Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Aalen ein Roller auf, der in der Wilhelmstraße in extremen Schlangenlinien unterwegs war. Um den Fahrer einer Kontrolle zu unterziehen, wurde er aufgefordert anzuhalten. Dies ignorierte dieser jedoch und fuhr in Richtung Heinrich-Rieger-Straße / Hopfenstraße und schlussendlich über den Fußweg im Kälblesrainweg davon. Der Fahrer, ein 30-Jähriger, konnte von den Beamten kurze Zeit später im Weidenfeld angetroffen werden, wo er zwischenzeitlich zu Fuß unterwegs war. Er konnte zweifelsfrei als Fahrer identifiziert werden. Einen Führerschein konnte er nicht vorweisen. Der Roller, mit dem der junge Mann unterwegs war, war zudem nicht zugelassen. Der 30-Jährige muss nun mit entsprechenden Anzeigen rechnen.

Neresheim: Wildunfall

Auf der B 466 zwischen Ohmenheim und Neresheim erfasste eine 21-Jährige am Sonntagabend gegen 21.40 Uhr mit ihrem Pkw Ford ein die Fahrbahn querendes Reh. Das Tier wurde bei dem Anprall getötet; am Fahrzeug entstand Sachschaden von rund 2000 Euro.

Aalen: 18-Jähriger verletzte zwei Personen und flüchtete

Am Sonntagmittag gegen 13.30 Uhr verletzte ein 18-Jähriger zwei Personen und flüchtete anschließend mit seinem Fahrzeug. Wie die polizeilichen Ermittlungen ergaben, saß der 18-Jährige in seinem Pkw Golf, der auf einem Parkstreifen in der Friedhofstraße abgestellt war. An der Fahrerseite stand ein 26-Jähriger, der sich wohl durch die heruntergelassene Seitenscheibe in den Pkw beugte und mit dem 18-Jährigen sprach. Aus bislang unbekanntem Grund kam es zu einem Streitgespräch zwischen den beiden Männern, in dessen Verlauf der 18-Jährige seinen Kontrahenten aus dem Fahrzeug heraus mit Pfefferspray besprühte. Der 26-Jährige hielt sich daraufhin an der Fahrertüre fest und wurde, da der 18-Jährige losfuhr, ca. 20 Meter mitgeschleift. Als der 18-Jährige mit seinem Fahrzeug auf den Gehweg fuhr, stürzte der 26-Jährige zu Boden. Gleichzeitig wurde eine 14-jährige Radfahrerin, die ihrerseits den Gehweg befuhr, vom Fahrzeug des 18-Jährigen erfasst. Die Jugendliche stürzte ebenfalls. Der mutmaßliche Täter fuhr danach in Richtung Friedhof davon. Er konnte von Beamten des Aalener Polizeireviers rasch ermittelt werden; auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde der Führerschein des 18-Jährigen beschlagnahmt. Die beiden verletzten Personen wurden ins Krankenhaus gebracht.

Ellwangen: Einbrecher blieben ohne Beute

Zwischen Mittwochnachmittag 17 Uhr und Sonntagabend 18 Uhr brachen Unbekannte das Vorhängeschloss eines Zugangstors zu einem Gartengrundstück im Kapuzinerweg auf. Die Täter durchsuchten anschließend das Grundstück, fanden dabei jedoch keine Gegenstände vor. Der von ihnen verursachte Sachschaden beträgt lediglich ein paar Euro. Hinweise nimmt das Polizeirevier Ellwangen, Tel.: 07961/9300 entgegen.

Ellwangen-Röhlingen: Polizeibeamte angespuckt

Nachdem Anrufer sich über lautes Geschrei in einer Wohnung in der Lehenstraße beschwert hatten, fuhren Beamten des Polizeireviers Ellwangen am Sonntagabend gegen 23.15 Uhr die genannte Örtlichkeit an. Dort trafen sie auf ein stark alkoholisiertes Pärchen, das lautstark einen Streit austrug. Beim Versuch, den 62 Jahre alten Mann und die 24-jährige Frau zu trennen, spuckte der Mann unvermittelt einem Beamten ins Gesicht. Auch seine Partnerin spuckte in Richtung des Beamten, traf jedoch einen Hausbewohner. Beide Personen wurden in polizeilichen Gewahrsam genommen.

Ellwangen: Unbekannter übernachtete im Fahrzeug

Ein Unbekannter verbrachte offenbar die Nacht von Samstag auf Sonntag in einem Pkw VW, der zwischen 19 und 12.30 Uhr im Dewaldsweg abgestellt war. Der 34-jährige Fahrzeugbesitzer stellte am Sonntagmittag fest, dass der Unbekannte in das Fahrzeug uriniert und sich wohl auch übergeben hatte. Die Batterie des Pkw ist komplett leer. Hinweise bitte an das Polizeirevier Ellwangen, Tel.: 07961/9300.

Bopfingen: Von der Fahrbahn abgekommen

Mit seinem Pkw Ford Focus kam ein 29-Jähriger am Sonntagmorgen gegen 4.30 Uhr alleinbeteiligt auf der B 29 zwischen Bopfingen und Trochtelfingen von der Fahrbahn ab, wobei ein Verkehrsschild beschädigt wurde. Der Unfallverursacher verließ die Unfallstelle zu Fuß. Er verständigte am Vormittag den Abschleppdienst, jedoch nicht die Polizei. Diese wurde anderweitig über den Unfall informiert und nahm entsprechende Ermittlungen auf. Über den bei dem Unfall entstandenen Sachschaden liegen derzeit noch keine Erkenntnisse vor.

Ellwangen: Tätliche Auseinandersetzung in der LEA

Gegen 00.30 Uhr am Sonntagmorgen kam es zwischen drei Bewohnern der Landeserstaufnahmestelle in Ellwangen zu einer Auseinandersetzung, in deren Verlauf alle drei leicht verletzt wurden. Die 25, 24 und 36 Jahre alten Männer musste anschließend im Krankenhaus behandelt werden.

Tannhausen: Wildunfall

Auf der Landesstraße 1076 zwischen Bleichroden und Tannhausen erfasste ein 19-Jähriger am Samstagabend gegen 21.30 Uhr mit seinem Pkw Audi einen die Fahrbahn querenden Hasen. Der kleine Vierbeiner wurde bei dem Anprall getötet; am Fahrzeug entstand Sachschaden von rund 1000 Euro.

Bopfingen-Aufhausen: Radfahrer schwer verletzt

Schwere Verletzungen zog sich ein 55 Jahre alter Radfahrer bei einem Sturz am Samstagnachmittag zu. Gegen 14.30 Uhr befuhr er den abschüssigen Waldweg in der Schenkensteinstraße oberhalb des jüdischen Friedhofes, wo er wegen einer über den Weg gespannten Kette zu Boden stürzte. Der 55-Jährige wurde ins Krankenhaus verbracht.

Ellwangen: Unfallflucht

Ein unfallflüchtiger Fahrzeuglenker verursachte am Samstagvormittag zwischen 11 und 11.30 Uhr einen Sachschaden von rund 2000 Euro, als er einen Pkw VW beschädigte, der in dieser Zeit in der Haller Straße abgestellt war. Hinweise auf den Verursacher bitte an das Polizeirevier Ellwangen, Tel.: 07961/9300.

Ellwangen: Fahrzeug machte sich selbständig

Kurz nach 10 Uhr am Samstagmorgen stellte ein 37-Jähriger seinen Lkw in der Weimarer Straße ab. Da er das Fahrzeug hierbei offenbar nicht ausreichend absicherte, machte dieses sich selbständig und rollte gegen eine Laterne, wobei ein Sachschaden von rund 1000 Euro entstand.

Lorch-Waldhausen: In Polizeigewahrsam genommen

Dem Polizeirevier Schwäbisch Gmünd wurde am Sonntagabend gegen 20.45 Uhr gemeldet, dass ein offenbar betrunkener Mann, der ein Fahrrad mit sich führte, auf dem Gehweg der Lorcher Straße gestürzt war und sich wohl eine Kopfverletzung zugezogen hatte. Vor Ort stellten die Polizeibeamten fest, dass der 26-Jährige aufgrund seines Alkoholgenusses gestürzt war; mit dem Rad konnte er nicht gefahren sein, da an diesem keine Kette vorhanden war. Der 26-Jährige, der kein Deutsch sprach, wurde ins Krankenhaus gebracht, von wo aus er gegen 00.15 Uhr wieder entlassen wurde. Da er deutlich betrunken und nicht verkehrsfähig war und zudem keine Adresse angeben konnte, wurde er bis in den frühen Morgen in der Gewahrsamseinrichtung des Polizeireviers Schwäbisch Gmünd untergebracht.

Iggingen: Vorfahrt missachtet - Pedelec-Fahrer schwer verletzt

Ein Schwerverletzter und ein Sachschaden von rund 9000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Sonntag gegen 17.30 Uhr ereignete. Der 68 Jahre alte Pedelec-Fahrer befuhr zur Unfallzeit die Gemeindeverbindungsstraße zwischen Lindach und Brainkhofen. An der Abzweigung zur Landesstraße 1161 querte er die Kreuzung, wobei er die Vorfahrt eines 30 Jahre alten Autofahrers missachtete. Der Zweiradfahrer wurde, trotz sofort eingeleiteter Vollbremsung des Autofahrers, von dem Pkw VW erfasst und stürzte zu Boden. Er wurde mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht; der 30-Jährige blieb unverletzt.

Schwäbisch Gmünd: 3000 Euro Schaden

Auf rund 3000 Euro wird der Sachschaden geschätzt, der am Sonntagnachmittag gegen 15.30 Uhr entstand, als ein 57-Jähriger mit seinem Pkw Mercedes Benz auf der Landesstraße 1160 zwischen Weißenstein und Degenfeld ein die Fahrbahn querendes Reh erfasst.

Schwäbisch Gmünd-Bettringen: Aufgefahren

Verkehrsbedingt musste ein 30-Jähriger seinen Pkw VW Golf am Sonntagmittag gegen 13.20 Uhr auf der Weilerstraße anhalten. Eine 34-Jährige erkannte dies zu spät und fuhr mit ihrem Pkw Citroen auf, wobei ein Sachschaden von rund 500 Euro entstand. Bei dem Unfall erlitt der 30-Jährige leichte Verletzungen.

Lorch: Fahrzeugscheibe eingeschlagen

Zwischen Samstagmittag 14 Uhr und Sonntagmorgen 8 Uhr schlug ein bislang Unbekannter die rechte Scheibe eines Pkw Skoda ein, der in dieser Zeit in der Kellerbergstraße abgestellt war. Aus dem Fahrzeug entwendete der Täter eine Handtasche, die später in der Nähe aufgefunden wurde. Aus der Tasche fehlt Bargeld in Höhe von rund 100 Euro. EC-Karten und ein Mobiltelefon ließ der Unbekannte unberührt. Hinweise bitte an das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd, Tel.: 07171/3580.

Böbingen: Parkendes Fahrzeug beschädigt und geflüchtet

Am Freitag zwischen 13:30 Uhr und 14 Uhr fuhr ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer von der Siemensstraße auf den Parkplatz eines Baumarktes ein. Hierbei streifte er beim Vorbeifahren einen auf einem Parkplatz rückwärts eingeparkten PKW BMW. An dem Fahrzeug entstand ein Schaden in Höhe von etwa 1500 Euro. Ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise auf den Verursacher nimmt der Polizeiposten Heubach unter der Rufnummer 07173 / 8776 entgegen.

