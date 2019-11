Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Ottenhöfen - Zusammengestoßen

Ottenhöfen (ots)

Vermutlich, weil die Lenkerin eines Volkswagen in einer Rechtskurve mit ihrem Fahrzeug über die Fahrbahnmitte hinauskam, kam es am Sonntag zu einer Kollision mit einem entgegenkommenden Opel. Die junge VW-Lenkerin war gegen 11:20 Uhr auf der Straße `Heidbach` in Richtung Unterwasser unterwegs, als es zum Zusammenstoß mit dem Opel der 48-Jährigen kam. Die Endvierzigerin zog sich hierbei leichte Verletzungen zu und begab sich selbstständig in ärztliche Behandlung. Der entstandene Sachschaden an beiden Fahrzeugen wird auf rund 11.000 Euro geschätzt. /ma

