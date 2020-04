Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Einbruch, Unfälle, Feuerwehreinsatz, Verstoß gegen Infektionsschutzgesetz, 62 km/h zu schnell

Aalen (ots)

Crailsheim: Verstöße gegen Infektionsschutzgesetz

Beamte des Polizeireviers Crailsheim konnten am Samstag gegen 16:30 Uhr in der Friedrich-Heyking-Straße laute Musik wahrnehmen. Eine Überprüfung ergab, dass Anwohner zusammen mit weiteren Personen sich dort zu einer Grillparty zusammengefunden hatten. Beim Versuch der Beamten, die Feiernden auf die Gefahren einer Corona-Infektion hinzuweisen, zeigten sich diese uneinsichtig und wenig kooperativ. Gegen alle neun Personen wurde eine Ordnungswidrigkeiten-Anzeige gefertigt.

Wenig später meldete ein Anrufer der Polizei gegen 17:00 Uhr, dass sich mehrere Personen in einem Schrebergarten in der Straße In den Kerzenwiesen aufhalten würden. Bei einer Überprüfung durch eine Polizeistreife gingen gleich zu Beginn zwei Personen flüchtig. Die restlichen fünf Personen, die nicht in einem Haushalt zusammenleben, versuchten die Beamten am Betreten des Gartengrundstücks zu hindern. Auch zeigten sie sich insgesamt uneinsichtig hinsichtlich einer möglichen Infektionsgefahr. Während der Kontrolle kam zudem eine sechste Person hinzu. Die Beamten fertigten Anzeigen wegen einer Ordnungswidrigkeit.

Crailsheim: Einbruch an Schule

Zwischen Freitag, 12:30 Uhr und Sonntag, 18:00 Uhr verschaffte sich ein oder mehrere unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einem Schulgebäude in der Breslauer Straße. Neben dem schuleigenen Internetcafé und der Bibliothek war auch das Schulkiosk betroffen. Hier entwendeten der oder die Einbrecher Kartons mit Getränken. Ob überdies hinaus weitere Gegenstände entwendet wurden, ist derzeit noch nicht klar. Der bei dem Einbruch entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 2.000 Euro.

Die Polizei Crailsheim bittet um Hinweise auf die Einbrecher unter Telefon 07951 480-0.

Crailsheim: Radfahrer stürzt

Am Samstag gegen 16:00 Uhr war ein 31-jähriger Radfahrer auf dem Radweg entlang der B290 zwischen Crailsheim und Jagstheim unterwegs. Vermutlich aufgrund Unachtsamkeit kam er dabei nach rechts von der Fahrbahn ab und stürzte. Dabei wurde der Mann leicht verletzt und musste von Rettungskräften zur ärztlichen Behandlung in ei ne Klinik gebracht werden.

Oberrot: Feuerwehreinsatz

Ein 65-Jähriger hatte am Freitag auf einer von ihm landwirtschaftlich genutzten Fläche ein Feuer angefacht. Anschließend hatte er die Asche verteilt, offenbar ohne diese vollständig abzulöschen. Bei der aktuellen Trockenheit glühte die Asche weiter und es kam zu Rauchentwicklung. Am Samstag gegen 13:40 Uhr rückte daher die Freiwillige Feuerwehr Oberrot mit zwei Fahrzeugen und 10 Kräften aus, um die Glut vollständig abzulöschen.

Braunsbach: Unfall bei Spurwechsel

Am Samstag gegen 17:00 Uhr war ein 31 Jahre alter Ford Transit-Fahrer auf der Autobahn A6 von Nürnberg in Richtung Mannheim unterwegs. Als er vom rechten auf den linken Fahrstreifen wechseln wollte, übersah er einen von hinten heranfahrenden VW Golf eines 28-Jährigen. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Dabei entstand ein Sachschaden von rund 7.500 Euro.

Mainhardt: 62 Stundenkilometer zu schnell

Am Sonntagnachmittag führe die Polizei auf der B14 Geschwindigkeitsmessungen durch. Kurz nach 16:00 Uhr konnten die Beamten einen 49-Jährigen in einem VW messen, der auf Höhe Aschenhütte in Fahrtrichtung Schwäbisch Hall bei erlaubten 70 Stundenkilometern mit 132 Kilometer pro Stunde unterwegs war. Den Mann erwartet nun ein Bußgeld und ein Fahrverbot.

