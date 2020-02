Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf

BPOLI LUD: Jugendlicher mit Drogen ertappt

Görlitz (ots)

Der vergangene Sonntagnachmittag dürfte wohl einem 17-Jährigen aus Görlitz b. a. w. in Erinnerung bleiben - er wurde von der Bundespolizei mit Drogen ertappt. Dem Jugendlichen wird nun der Besitz von 4,14 Gramm Marihuana vorgeworfen. Der Stoff fand sich in seinem Rucksack, mit dem er in Görlitz, Lutherstraße, angehalten worden war. Um den Fall kümmert sich nun das Polizeirevier Görlitz.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf

Pressesprecherin

Ivonne Höppner

Telefon: 03581/3626-6111

E-Mail: bpoli.ludwigsdorf.presse@polizei.bund.de

www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf, übermittelt durch news aktuell