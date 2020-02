Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf

BPOLI LUD: Hochprozentiges aus dem Supermarkt gestohlen

Görlitz (ots)

Ein durstiger Dieb hat am Samstagnachmittag einen Görlitzer Supermarkt um Hochprozentiges erleichtert. Der Mann war einer Streife der Bundespolizei aufgefallen, als er mit einem offenbar gut gefüllten Rucksack die Verkaufseinrichtung in der Struvestraße verließ. In dem Rucksack entdeckten die Beamten vier Flaschen Weinbrand. Der Verdächtige räumte den Diebstahl ein. Er erklärte dazu, dass er tatsächlich Durst, jedoch kein Geld zum Bezahlen der Ware hatte. Die Flaschen mit dem Schnaps sind sichergestellt und später an den Marktleiter zurückgegeben worden. Gegen den 32-Jährigen aus Polen ermittelt nun das Neißerevier wegen des Verdachts des Diebstahls.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf

Pressesprecherin

Ivonne Höppner

Telefon: 03581/3626-6111

E-Mail: bpoli.ludwigsdorf.presse@polizei.bund.de

www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf, übermittelt durch news aktuell