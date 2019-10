Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Falsche Polizeibeamte

Bückeburg (ots)

(ma)

Weder Kommissar Hartmann, noch Wachtmeister Meissner und erst recht nicht Hauptkommissar Meissner konnten in bisher 18 registrierten Anrufen den Bückeburger Bürgern glaubwürdig vermitteln, dass sie Beamte vom Polizeikommissariat Bückeburg sind.

Die falschen Polizisten hatten vergangenen Freitag in auffällig hoher Anzahl Einwohner aus der Bückeburger Kernstadt mit ihren vorgetäuschten Geschichten telefonisch belästigt.

Bis auf eine Ausnahme reagierten die Angerufenen immer recht argwöhnisch auf die gestellten Fragen, ob denn Wertgegenstände im Wohnhaus aufbewahrt werden oder ein Tresor vorhanden ist.

In einem Fall wurden dem falschen Beamten allerdings wertvolle Tipps von einer Seniorin mitgeteilt, die sich dann aber noch zeitnah an die richtige Polizei wandte.

"Wir haben an dieser Anschrift unsere polizeiliche Präsenz entsprechend erkennbar erhöht, so dass die Seniorin relativ ruhig schlafen konnte", so der Sprecher der Polizei Bückeburg, Matthias Auer.

