Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Was hat es mit einer weggeworfenen Schmuckschatulle auf sich?

Rinteln (ots)

(swe). Am Mittwoch findet gegen 17.15 Uhr ein 70-jähriger Mann aus Büchen beim Spaziergang durch die Stadt in einer Mülltonne vor einer Apotheke in der Rintelner Innenstadt eine rote Schmuckschatulle, in der sich noch Schmuck befindet. Dies kommt ihm merkwürdig vor und der Mann nimmt die Schatulle in Verwahrung und bringt sie zur Polizei. Jetzt wird ermittelt, ob diese Schatuelle ggf. aus einer Straftat stammt und deshalb fragt die Polizei: "Kann jemand Angaben darüber machen, wie die rote Schmuckschatulle in die Mülltonne gelangte und was es damit auf sich hat?"

