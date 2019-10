Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Pedelec am Kino entwendet

Rinteln (ots)

(swe). Am Dienstag zwischen 20 und 22.30 Uhr stellte ein 51-jähriger Mann aus dem Extertal sein "GIANT" Pedelec im Bereich des Kino Rinteln ab und sicherte es mit zwei Schlössern. Als er nach Ende des Films mit seinem Fahrrad wieder nach Hause fahren wollte, steht das Rad nicht mehr am Abstellplatz. Bei dem E-Bike handelt es sich um ein neuwertiges Rad der Marke "Giant" Explore in einer großen Rahmengröße. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden

