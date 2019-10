Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Mann schlägt Hund und droht Zeugin

Haste (ots)

(He.) Am 15.10.2019 gegen 18:20 Uhr beobachtete eine Frau auf dem Friedhofsweg in Haste (Stichweg in der Feldmark zwischen Helsinghausen und Haste), eine männliche Person mit zwei Hunden aus Rtg. Haste kommenend. Bei den Hunden handelt es sich um einenSchäferhund und einen Malinois-Mischling. Der Mann, ca. 40-50 Jahre alt schlug mit einem ca. 3 cm dicken Ast auf einen der Hunde mehrfach ein. Die Anzeigeerstatterin sprach den Mann an, dieser kam auf die Zeugin zu und erhob den Ast drohend gegen die Zeugin. Die männliche Person ist schlank, sportlich, hat dunkelblonde bis braune Haare, trug eine rote Sweatjacke und blaue Jeans. Hinweise zu dem Täter nimmt die Polizei Bad Nenndorf unter der Telefonnummer 05723/96410, gerne entgegen.

Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

Polizeikommissariat Bad Nenndorf

Kurhausstraße 4

31542 Bad Nenndorf

Telefon: 05723/94610

E-Mail: poststelle@pk-bad-nenndorf.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_nienburg_schaumburg

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell