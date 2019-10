Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: LKW fährt sich auf Umleitungsstrecke B65 fest

Groß Hegesdorf (ots)

(He.) Am 17.10.2019, um 10:57 Uhr ereignete sich auf der Landesstraße 444 in Groß Hegesdorf ein weiterer Verkehrsunfall am heutigen Tage, auf der Umleitungsstrecke der B65 zwischen Bad Nenndorf und Stadthagen. Bei diesem Unfall ist ein 26 Tonnen LKW bei einem Ausweichmanöver auf den gestern neu angelegten seitlichen Befestigungsstreifen gefahren und hat sich festgefahren. Die Strecke musste voll gesperrt werden und eine Rundfunkdurchsage wurde durchgeführt. Der LKW wurde geborgen und konnte die Fahrt fortsetzen. Die Sperrung der Strecke dauerte 1,5 Stunden. Das Fahrzeug, dem der LKW ausweichen musste, konnte bisher nicht ermittelt werden.

