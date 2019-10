Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Unter Alkoholeinfluss Verkehrsunfall in Dötlingen verursacht

Delmenhorst (ots)

Ein Zeuge meldete am Montag, 30. September 2019, gegen 20:05 Uhr, einen verunfallten Pkw auf der Neerstedter Straße in Richtung Dötlingen. Die Beamten stellten beim Eintreffen am Unfallort nicht nur den Zeugen, sondern auch den unverletzten 33-jährigen Fahrer des Pkw an.

Dieser war mit seinem Pkw auf der Neerstedter Straße unterwegs, verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug und prallte seitlich gegen einen Baum. Die Kontrolle verlor er vermutlich aufgrund starker Alkoholbeeinflussung. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 3,28 Promille.

Dem 33-Jährigen musste daraufhin eine Blutprobe entnommen, sein Führerschein wurde einbehalten. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden. Der Sachschaden wurde auf 5.000 Euro geschätzt.

Auf den Dötlinger kommt nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr zu.

