Polizei Hagen

POL-HA: Zeugen nach Einbruch in Haspe gesucht

Hagen (ots)

Am Freitag, 15. November, kam es in der Zeit zwischen 7 Uhr und 16 Uhr, zu einem Einbruch in ein Mehrfamilienhaus in der Louise-Märcker-Straße. Unbekannte hatten sich Zugang zur Wohnung eines 26-Jährigen verschafft und einen Fernseher, Bargeld sowie Kopfhörer entwendet. Der Wert der Beute liegt bei etwa 500 Euro. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02331 - 986 2066 zu melden.

