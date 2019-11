Polizei Hagen

POL-HA: Klein LKW fährt sich auf dem Tücking fest

Hagen (ots)

Am Samstag, 16.11.2019, gegen 12:00 Uhr meldeten Verkehrsteilnehmer einen polnischen Klein LKW mit Anhänger auf dem Tücking. Das mit drei PKW beladene Gespann hatte sich offensichtlich trotz des bestehenden Verkehrsverbotes auf dem Tücking festgefahren. Die eingesetzten Polizeibeamten konnten den 24 jährigen Mann aus Polen und sein Gespann befreien. Da es am Tücking immer wieder zu Verstößen gegen das Verkehrsverbot für LKW kommt, erhoben die Beamten auch in diesem Fall ein Verwarnungsgeld. (tr)

