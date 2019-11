Polizei Hagen

POL-HA: Fußgängerin bei Unfall in Haspe leicht verletzt

Hagen (ots)

Am Samstagmorgen, 16.11.2019, gegen 11:15 Uhr kam es auf der Enneper Straße in Haspe zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einer Fußgängerin. Ein 46 jähriger Hagener wollte mit seinem Audi vom Parkplatz eines Discounters in den fließenden Verkehr einfahren. Zu diesem Zeitpunkt befand sich jedoch eine 54 jährige Gevelsbergerin auf dem dortigen Gehweg. Bei der Kollision verletzte sich die Gevelsbergerin leicht. Sie wurde mit einem Rettungswagen zunächst in ein Hagener Krankenhaus gebracht. Den genauen Unfallhergang wird nun das Hagener Verkehrskommissariat ermitteln. (tr)

