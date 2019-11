Polizei Hagen

POL-HA: Widerstandshandlung nach Verunreinigung

Hagen (ots)

In der Nacht zum Samstag, 16.11.2019, befuhr eine Zivilstreife der Polizei den Hasper Kreisel. In der Frankstraße fiel den Beamten ein 22 jähriger Mann auf, der in einen Hauseingang urinierte. Als die Beamten sich als Polizisten zu erkennen gaben und den jungen Mann aus Hagen auf sein Verhalten ansprachen, reagierte dieser sofort mit wüsten Beschimpfungen und körperlichen Attacken. Der Angreifer konnte durch die Beamten überwältigt und in das Polizeigewahrsam eingeliefert werden. Der 22 jährige war erheblich alkoholisiert. Auf ihn kommt nun ein Ermittlungsverfahren wegen Widerstandes und Körperverletzung zu. Für die Verunreinigung wird er ebenfalls gerade-stehen müssen. (tr)

