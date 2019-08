Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Polizei Bremen bittet um Unterstützung: 82-jähriger Mann aus Bremen vermisst

Osnabrück/Aurich/Leer/Emden/Wittmund/Lingen/Nordhorn (ots)

Seit Mittwoch, 7. August 2019, 20 Uhr, wird der 82-jährige Klaus Helmke aus Bremen vermisst. Der Mann war in einer Pflegeeinrichtung in der Bremer Neustadt untergebracht. Die Polizei in Bremen kann nicht ausschließen, dass sich der Vermisste in Niedersachsen aufhalten könnte.

Herr Helmke ist dement und orientierungslos. Er ist seit Mittwochabend aus dem Pflegeheim in der Kornstraße (Bremen) abgängig. Er ist etwa 180 Zentimeter groß, hat eine Halbstirnglatze und graue zur Seite gekämmte Haare. Zuletzt bekleidet war er mit einer hellbeigen Jacke, einem Hemd mit roten Streifen und einer blauen Jeans. Die bisherigen Suchmaßnahmen verliefen erfolglos.

Die Polizei fragt: Wer hat Klaus Helmke gesehen oder kann Angaben zu seinem Aufenthaltsort machen? Hinweise bitte an den Kriminaldauerdienst unter der Rufnummer 0421 3623888 oder an jede andere Polizeidienststelle.

Hinweis für die Rundfunkmedien: Um wiederholte Hinweise in den Programmen wird hiermit gebeten.

Foto des Vermissten in der Pressemitteilung der Polizei Bremen: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/35235/4344125

