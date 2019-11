Polizei Hagen

POL-HA: Erfolgreiche Kontrollen im Bereich von Haltestellen mit rotem Punkt

Hagen (ots)

Im Rahmen der am Freitag, 14. November, durchgeführten gezielten Kontrollen an Haltestellen mit rotem Punkt in Hagen zeigte sich der Verkehrsdienst insgesamt zufrieden und sprach ein Lob an die Verkehrsteilnehmer aus. Kontrolliert wurde jeweils zu Schulbeginn und -ende.

Im Fokus bei dem Einsatz standen Fahrzeuge, die sich nicht an die vorgegebene Schrittgeschwindigkeit oder das Überholverbot hielten. Insgesamt wurden dabei zirka 500 Fahrzeuge kontrolliert und 24 Verstöße geahndet. Im Rahmen der Kontrolle wurde zudem eine Ordnungswidrigkeitenanzeige wegen des Missachtens des Überholverbots vorgelegt. Zudem waren ein Fahrzeugführer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Er muss mit einer Anzeige rechnen.

Der stellvertretende Leiter des Verkehrsdienstes, Polizeioberkommissar Michael Genster, sprach insgesamt von einem echten Erfolg. "Die meisten Verkehrsteilnehmer haben sich an die Schrittgeschwindigkeit gehalten. Ein tolles Ergebnis. Wenn wir eingreifen mussten, waren unsere Aufklärungsgespräche, trotz Verwarnungsgeld, sehr angenehm", so Genster.

