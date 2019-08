Bundespolizeiinspektion Bad Bentheim

BPOL-BadBentheim: Sexuelle Belästigung einer 13-Jährigen

Bundespolizei bittet um Hinweise

Bild-Infos

Download

Oldenburg (ots)

Ein 13-jähriges Mädchen ist am Mittwochnachmittag von einem bislang unbekannten Mann sexuell belästigt worden. Die Bundespolizei bittet um Hinweise.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Bundespolizei wurde die 13-Jährige am Mittwoch in einem Zug der NordWestBahn belästigt. Der Zug sollte planmäßig um 16:06 Uhr von Gleis 4 aus dem Hauptbahnhof in Richtung Bremen fahren. Der Vorfall ereignete sich kurz nach der Abfahrt, zwischen Oldenburg und Wüsting. Ein bislang unbekannter Mann nahm neben der 13-Jährigen Platz, versuchte sie zu umarmen und legte seine Hand auf ihren Oberschenkel. Dem jungen Mädchen gelang es sich aus der Situation zu lösen und sich einen anderen Platz im Zug zu suchen.

Der Tatverdächtige ist ca. 30 - 40 Jahre alt und ist etwa 175 cm groß. Er hat einen Drei-Tage-Bart und einen hellen Hauttyp. Er hat an den Seiten kurz rasierte braune Haare und trägt einen Seitenscheitel. Zur Bekleidung ist bislang nur bekannt, dass er eine blaue Jeanshose trug.

Die Bundespolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und die Auswertung der Videoaufzeichnung aus dem Zug veranlasst. Wer den Unbekannten in dem Zug gesehen hat und etwas zu seinem Verbleib sagen kann oder ebenfalls belästigt wurde, wird gebeten sich mit der Dienststelle der Bundespolizei in Oldenburg unter der Telefonnummer 0441-218380 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:



Bundespolizeiinspektion Bad Bentheim

Pressesprecher

Ralf Löning

Mobil: 01520 - 9054933

E-Mail: bpoli.badbentheim.presse@polizei.bund.de

www.bundespolizei.de

Twitter: https://twitter.com/bpol_nord

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Bad Bentheim, übermittelt durch news aktuell