BPOL-BadBentheim: Untersuchungshaftbefehl durch Bundespolizei vollstreckt

Ein 34-Jähriger ist Mittwochnacht von der Bundespolizei festgenommen worden. Gegen den Mann lag ein Untersuchungshaftbefehl vor. Er sitzt jetzt im Gefängnis.

Der 34-Jährige war in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag als Beifahrer in einem PKW über die Autobahn 30 aus den Niederlanden in das Bundesgebiet eingereist. Gegen 01:40 Uhr in der Nacht war das Fahrzeug auf dem Autobahnparkplatz "Waldseite Süd" von Bundespolizisten angehalten und kontrolliert worden.

Bei der Überprüfung der Personalien stellten die Beamten fest, dass der 34-Jährige von der Justiz gesucht wurde. Ihm wird eine gefährliche Körperverletzung vorgeworfen. Ein Gericht hatte darum einen Untersuchungshaftbefehl erlassen.

Der 34-jährige Surinamer wurde verhaftet und Donnerstagvormittag einem Haftrichter vorgeführt. Im Anschluss brachten ihn die Bundespolizisten in die nächste Justizvollzugsanstalt.

