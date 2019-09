Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Ankum - Einbruch in Arztpraxis

Ankum (ots)

Einbrecher suchten zwischen Donnerstagnachmittag und Freitagmorgen eine Gemeinschaftspraxis an der Bersenbrücker Straße heim. Der oder die Täter verschafften sich zwischen 15 Uhr (Donnerstag) und 07 Uhr (Freitag) Zutritt zu den Räumlichkeiten und stahlen unter anderem zwei Kameras und Bargeld. Anschließend flüchteten sie mit ihrer Beute in unbekannte Richtung. Hinweise in der Sache erbittet die Bersenbrücker Polizei unter der Rufnummer 05439/9690.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Osnabrück

Mareike Edeler

Telefon: 0541/327-2073

E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell