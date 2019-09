Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Unfallflucht am Hörner Weg

Osnabrück (ots)

Am Donnerstag kam es am Hörner Weg zu einer Unfallflucht. Zwischen 8 Uhr und 15 Uhr kam im Bereich des Hauses Nr.97 ein Unbekannter mit seinem Fahrzeug in einer S-Kurve von der Fahrbahn ab und fuhr auf einer Strecke von circa 50 Metern zwei Holzmasten mit Telefonleitungen sowie einen Leitpfahl um. Der Verursacher kümmerte sich danach nicht um den angerichteten Schaden und fuhr einfach weiter. Die Spurenlage lässt den Verdacht zu, dass die Unfallflucht mit einem landwirtschaftlichen Fahrzeug begangen wurde. Zeugen melden sich bitte bei der Polizei unter der Telefonnummer 0541/327-2215.

