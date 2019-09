Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Melle - Einbruch in Grundschule Sandhorst

Melle (ots)

Zwischen Donnerstagabend und Freitagmorgen gelangten unbekannte Täter in das Schulgebäude am Sandhorstweg und brachen mehrere Türen zu unterschiedlichen Räumen auf. Im Verwaltungstrakt wurden Schränke und Schreibtische geöffnet und durchsucht. Über evtl. Diebesgut liegen noch keine Erkenntnisse vor. Hinweise zu dem Einbruch nimmt die Polizei in Melle unter 05422 920600 entgegen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Osnabrück

Anke Hamker

Telefon: 0541/327-2072

E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell