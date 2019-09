Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bad Laer - Einbruch in Schulen an der Mühlenstraße

Bad Laer (ots)

Unbekannte sind zwischen 22 Uhr am Donnerstagabend und 7 Uhr am Freitagmorgen in den Komplex der Grund- und Oberschule an der Mühlenstraße eingedrungen. Die Einbrecher ließen aus den Verwaltungstrakten der beiden Schulen Bargeld mitgehen. Hinweise zu dem Einbruch bitte an die Polizei in Georgsmarienhütte, 05401 879500.

