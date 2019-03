Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 190312.1 Kiel: Zeugen gesucht nach versuchtem Raub

Kiel (ots)

Montagmittag ist es nach Angaben eines zwölf Jahre alten Jungen zu einem versuchten Raub im Vieburger Gehölz gekommen. Die Kriminalpolizei sucht nach Zeugen.

Der Junge gab an, gegen 13:30 Uhr in der Nähe des Fernsehturms von einer Person zu Boden geschubst worden zu sein. Anschließend sei sein Schulranzen durchwühlt worden. Nachdem der Täter darin keine Wertsachen gefunden habe, sei er in unbekannte Richtung geflüchtet. Der Junge beschrieb den Täter als etwa 175 cm groß, dunkel gekleidet und maskiert. Er blieb bei dem Vorfall körperlich unverletzt.

Das Kommissariat 13 der Kieler Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen versuchten Raubes aufgenommen und sucht nach Zeugen. Wer etwas beobachtet hat, wird gebeten, sich unter 0431 / 160 3333 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Matthias Arends

