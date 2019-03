Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 190307.3 Schwentinental: Angeblich mehrere Kinder von unbekannten Personen in Schwentinental angesprochen

Schwentinental (ots)

In den letzten Tagen gingen bei der Polizei in Schwentinental mehrere Meldungen ein, dass Kinder von unbekannten Personen angesprochen worden sein sollen. Die unbekannten Personen sollen den Kindern Süßigkeiten angeboten haben. Zu tätlichen Übergriffen ist es nach jetzigem Ermittlungsstand nicht gekommen. Versuche, die Kinder an einen anderen Ort zu locken, hat es ebenfalls nicht gegeben.

Die Polizeistation in Schwentinental hat die Ermittlungen aufgenommen und Maßnahmen, wie die Erhöhung der Präsenz, eingeleitet. Die Personen konnten von den Kindern nur ganz vage beschrieben werden. Ob es sich um ein und dieselbe Person gehandelt hat, müssen die Ermittlungen ergeben.

Hinweise nimmt die Polizeistation Schwentinental unter der Telefonnummer 04307-82360 entgegen. Bei aktuellen Beobachtungen sollte der Polizeiruf 110 gewählt werden.

Matthias Felsch

