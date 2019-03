Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 190308.2 Kiel: Polizei warnt vor Taschendieben in Neumeimersdorf

Kiel (ots)

Derzeit stellen die Beamten der Polizeistation Kronsburg eine Häufung von Taschendiebstählen in ihrem Zuständigkeitsbereich fest. Die Polizei sucht nach Zeugen und warnt zugleich.

Seit dem 26. Januar zeigten vier Geschädigte im Alter zwischen 40 und 60 Jahren Diebstähle ihrer Geldbörsen an. Sie alle waren in den Supermärkten in der Straße Grot Steenbusch 35 einkaufen und bemerkten entweder bereits an der Kasse oder nach der Rückkehr in ihre Wohnungen das Fehlen der Portemonnaies.

Die Polizei weist erneut darauf hin, dass Wertgegenstände immer dicht am Körper getragen werden sollten. Lassen Sie ihre Handtaschen niemals unbeaufsichtigt im Einkaufswagen liegen und schützen sie den Inhalt ihrer Geldbörsen, zum Beispiel beim Bezahlen, vor neugierigen Blicken. Tragen Sie nur so viel Bargeld wie nötig mit sich. Bewahren Sie niemals die PIN zu ihrer EC-Karte in Ihrem Portemonnaie auf.

Zeugen, die Angaben zu den Tätern machen können oder ebenfalls Opfer eines Diebstahls geworden sind und dies noch nicht zur Anzeige gebracht haben, werden gebeten sich unter der Rufnummer 0431 / 713 802 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

