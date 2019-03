Polizeidirektion Kiel

Helmstorf: Kettensäge gestohlen - Polizei sucht Zeugen

Lütjenburg / Helmstorf (ots)

Mittwochnachmittag ist Mitarbeitern des Lütjenburger Bauhofs eine Kettensäge von ihrem Pritschenwagen gestohlen worden. Die Polizei sucht nach Zeugen, die den Diebstahl beobachtet haben.

Nach Angaben eines Mitarbeiters waren er und seine Kollegen ab etwa 13:30 Uhr in der Gemeinde Helmstorf eingesetzt, um Bäume zu beschneiden. Hierzu parkten sie ihren Pritschenwagen an der Bundesstraße 202 in Höhe der Fußgängerbrücke am Schwarzen Weg. Bei ihrer Rückkehr gegen 15:20 Uhr bemerkten sie, dass von der Ladefläche eine Kettensäge der Marke Stihl (Modell MS 193 T) im Wert von rund 450 Euro entwendet wurde.

Die Beamten der Polizeistation Lütjenburg haben die Ermittlungen aufgenommen und suchen nach Zeugen, die den Diebstahl beobachtet haben. Hinweise nehmen sie unter der Rufnummer 04381 / 906 331 entgegen.

