POL-AA: Ostalbkreis: Diebstahl von Kupferkabelstücken - Polizeibeamten beleidigt und angespuckt - Unfallflucht - Unberechtigter Aufenthalt auf Sportplatz - Sonstiges

Aalen (ots)

Aalen: Unfall beim Abbiegen

Beim links Abbiegen von der Galgenbergstraße auf die Hirschbachstraße/Alte Heidenheimer Straße Richtung Hochbrücke kollidierte eine 50-jährige Mini-Lenkerin am Montag, gegen 8 Uhr mit einem von rechts heranfahrenden 26-jährigen Ford-Lenker. 3500 Euro sind hier die Schadensbilanz.

Essingen: Diebstahl von Kupferkabelstücken

Am Mittwochabend, 15.04. wurden von zwei tatverdächtigen Personen, bei denen es sich um einen 44-jährigen und einen 50-jährigen Mann gehandelt hat, gegen 22.30 Uhr von einem umzäunten Lagerplatz einer Firma im Bereich Weinschenkerhof ca. 40 laufende Meter ummantelte Kupferkabelstücke mit einer Länge zwischen 80 und 150 cm im Wert von ca. 800 Euro entwendet und in einen Kleintransporter abtransportiert. Die beiden Personen konnten im Rahmen der Fahndung festgestellt und vorläufig festgenommen werden. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an.

Ellwangen: Unfall beim Einbiegen

Als am Montagmorgen ein 19-jähriger VW-Lenker gegen 6.50 Uhr von der Verbindungsstraße aus Richtung Elberschwenden kommend auf die L 1060 einfuhr, übersah er aufgrund der tiefstehenden Sonne einen aus Richtung Zöbingen heranfahrenden 22-jährigen Ford-Lenker und kollidierte mit dessen Fahrzeug. Durch den Aufprall wurde der Ford nach rechts in eine Wiese abgewiesen, beschädigte ein Verkehrszeichen und kam dann dort zum Stehen. Der Ford-Lenker wurde dabei leicht verletzt und wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert. Der Unfallverursacher blieb unverletzt. Der Gesamtschaden wird auf ca. 4300 Euro beziffert.

Jagstzell: Autobahnunfall

Während ein 48-jähriger Lkw-Lenker am Montagmorgen gegen 6.45 Uhr die BAB 7 zwischen den Anschlussstellen Dinkelsbühl/Fichtenau und Ellwangen auf dem rechten Fahrstreifen befuhr, brachen die vier Schraubenbolzen der Anhängerkupplung, so dass sich der Anhänger vom PKW löste und auf dem Grünstreifen des linken Fahrbahnrandes liegen blieb. Dabei löste sich bei dem Anhänger ein Metallteil, welches ein 41-jähriger Fahrzeuglenker mit seinem Pkw Ford überfuhr und dabei Felge, Reifen sowie Radkappe beschädigt wurden. 1200 Euro sind hier die Schadensbilanz.

Schwäbisch Gmünd: Unfallflucht

Von einem unbekannten Fahrzeuglenker wurde am Montagvormittag ein Pkw Daimler-Benz im linken Frontbereich beschädigt, der gegen 9.15 Uhr am Fahrbahnrand der Gutenbergstraße abgestellt war. 500 Euro sind hier die Schadensbilanz.

Ellwangen: Unberechtigter Aufenthalt auf Sportplatz

Am Sonntag wurde gegen 16 Uhr dem Polizeirevier Ellwangen mitgeteilt, dass sich auf dem Kunstrasenplatz, welcher an das Gelände der Landeserstaufnahmeeinrichtung angrenzt, etwa 40 Personen aufhielten, die teilweise auch Fußball spielen würden. Die Örtlichkeit wurde daraufhin durch die Polizei überprüft. Noch bevor weitere Maßnahmen eingeleitet werden konnten, löste sich die Ansammlung auf und die Personen begaben sich zurück auf das Gelände der LEA Ellwangen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Ellwangen: Polizeibeamten beleidigt und angespuckt

Am Montag um 10:50 Uhr fielen einer Polizeistreife im Saverwanger Kirchenweg zwei Personen auf, die über den Zaun der LEA stiegen. Als die Personen angehalten und kontrolliert werden sollten, beleidigten diese die Beamten, anschließend schüttete einer der beiden Männer Kaffee in Richtung der Polizisten und versuchte diese auch anzuspucken. Zunächst konnte dieser Mann wieder über den Zaun auf das Gelände der LEA flüchten. Er wurde jedoch kurz darauf durch weitere Polizeibeamte auf dem Gelände vorläufig festgenommen. Anschließend wurden die beiden Männer im Alter von 33 und 32 Jahren auf das Polizeirevier Ellwangen verbracht. Entsprechende strafrechtliche Ermittlungen wurden eingeleitet.

