Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Sturz auf regennasser Straße

Ahaus (ots)

Leichte Verletzungen hat sich eine 17-Jährige Sozia am Sonntag bei einem Unfall in Ahaus zugezogen. Sie saß als "Beifahrerin" auf dem Roller eines ebenfalls 17-Jährigen. Die Ahauser waren gegen 16.40 Uhr auf der Landesstraße 572 (Wüllener Straße) in Richtung Wüllen unterwegs. Im "Krankenhaus-Kreisverkehr" rutschte der Rollerfahrer auf regenasser Straße aus und beide stürzten. Ein Rettungswagen brachte die verletzte Ahauserin ins nahegelegene Krankenhaus. Der Rollerfahrer blieb unverletzt. An dem Roller entstand leichter Sachschaden.

