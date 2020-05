Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Unter Drogeneinfluss Auto gefahren

Borken (ots)

Am frühen Montagmorgen kontrollierten Beamte der Polizei Borken eine 28-jährige Autofahrerin. Auf der Landwehr in Borken fuhr sie während des Anhaltens gegen 03.45 Uhr auffallend unsicher. Ihr Verhalten während der Kontrolle ließ den Verdacht des Drogenkonsums zu. Ein Drogenvortest verlief bei der Frau positiv, so dass durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen wurde, um den Drogenkonsum exakt nachweisen zu können. Die Weiterfahrt wurde untersagt und eine Anzeige geschrieben.

