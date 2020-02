Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Folgemeldung zur Festnahme nach Serie von Raubüberfällen: Tatverdächtiger gesteht neun Taten in der Region

Kassel (ots)

Gemeinsame Presseveröffentlichung der Staatsanwaltschaft Kassel und des Polizeipräsidiums Nordhessen

(Beachten Sie bitte auch die gemeinsame Pressemitteilung vom Freitag, dem 14. Februar 2020, um 15:10 Uhr, unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/44143/4520885)

Kassel / Homberg (Efze): Der am Freitag in Homberg / Efze festgenommene mutmaßliche Serienräuber hat in seiner Vernehmung mehrere Raubüberfälle gestanden. Neben den vier Fällen in Kassel und Ludwigsau im Kreis Hersfeld-Rotenburg, über die wir am Freitag berichteten, ließ sich der 55-Jährige zu weiteren bewaffneten Raubüberfällen in der Region ein.

Demnach ist der Tatverdächtige auch für die folgenden fünf Taten verantwortlich:

- am 25.10.2019 auf eine Frau in einer Terminwohnung in der Ysenburgstraße in Kassel,

- am 16.11.2019 auf eine Tankstelle in Wabern,

- am 17.01.2020 auf eine Tankstelle in Melsungen,

- am 19.01.2020 auf dieselbe Tankstelle in Melsungen,

- am 05.02.2020 auf eine Tankstelle in Schwalmstadt

Zudem räumte er auch die Begehung der anderen vier Taten ein, derer er bereits dringend tatverdächtig war:

- am 18.10.2019 auf einen Autohandel in der Leipziger Straße in Kassel,

- am 23.10.2019 auf einen Autohandel im Ölmühlenweg in Kassel,

- am 15.11.2019 auf ein Bettenfachgeschäft in der Kohlenstraße in Kassel,

- am 19.12.2019 auf eine Tankstelle in Ludwigsau-Mecklar (Kreis Hersfeld-Rotenburg)

(Eine Übersicht über die jeweiligen Presseveröffentlichungen zu den einzelnen Taten finden sie unten, mit dem jeweiligen Link, angefügt.)

Darüber hinaus machte der 55-Jährige Angaben zu weiteren Überfällen außerhalb Hessens, zu denen nun weitere Ermittlungen gemeinsam mit den jeweils zuständigen Behörden erfolgen. Auf Antrag der Kasseler Staatsanwaltschaft erließ ein Haftrichter am Freitag einen Untersuchungshaftbefehl gegen den Tatverdächtigen, der sich nun in der Justizvollzugsanstalt Kassel-Wehlheiden befindet.

Entscheidender Hinweis kam aus dem Kreis Hersfeld-Rotenburg

Den entscheidenden Hinweis lieferte eine aufmerksame Zeugin aus Ludwigsau. Sie hatte unmittelbar nach dem Raubüberfall am 19.12.2019 auf die Tankstelle im Ortsteil Mecklar ein flüchtendes Fahrzeug beobachtet und der Polizei später eine Beschreibung des Wagens angeben können. Durch diesen Hinweis der Beamten des K 30 der Kripo Bad Hersfeld und die Zusammenarbeit mit den Ermittlern des K 35 in Kassel und des K 10 in Homberg / Efze konnte der Tatverdächtige schließlich identifiziert und am vergangenen Freitag festgenommen werden.

