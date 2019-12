Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Achern - Ohne Führerschein

Achern (ots)

Weil ein Jugendlicher am Mittwochvormittag mit seinem Motorroller in der Fautenbacher Straße unterwegs war, obwohl das Zweirad technisch so verändert wurde, dass es statt den vorgesehenen 25 Kilometern pro Stunde ganze 60 "Sachen" fuhr, ermitteln nun die Beamten des Polizeireviers Achern/Oberkirch. Der junge Mann war lediglich im Besitz einer Prüfbescheinigung. Gegen ihn wird eine Anzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis vorgelegt.

