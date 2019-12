Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: BAB 5 - Schwerer Verkehrsunfall mit mehreren Beteiligten -Korrektur-

Achern (ots)

Am frühen Donnerstagmorgen, gegen 00:30 Uhr, ereignete sich auf der BAB 5, zwischen der AS Bühl und der AS Achern, ein schwerer Verkehrsunfall. Aus bislang ungeklärter Ursache kollidierten hierbei drei Pkws und zwei Lkws. Eine Person verletzte sich schwer, eine weitere Person leicht. Die Südfahrbahn ist voll gesperrt, der Verkehr wird an der AS Bühl abgeleitet. Über die Dauer der Sperrung kann für den Moment keine Aussage getroffen werden. Zur Aufklärung an der Unfallstelle wurde ein Polizeihubschrauber eingesetzt. Mehrere Fahrzeuge wurden abgeschleppt.

