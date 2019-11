Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Kassel (Wehlheiden): Bewaffneter Raubüberfall auf Bettenfachgeschäft

Kassel (ots)

Am heutigen späten Nachmittag kam es zu einem Raubüberfall auf ein Bettenfachgeschäft in der Kohlenstraße in Kassel.

Gegen 17:00 Uhr betrat ein männlicher Täter das Geschäft und raubte unter Vorhalt einer Schusswaffe Bargeld in unbekannter Höhe.

Der Täter kann wie folgt beschrieben werden:

- ca. 180 cm groß, ca. 40-45 Jahre alt, grau melierter Vollbart, leicht dunkler Teint, bekleidet mit dunkler Hose und einer längeren dunklen Jacke.

Der Täter sprach akzentfrei deutsch und flüchtete nach Tatausführung in Richtung Druseltalstraße.

Die weiteren Ermittlungen werden vom zuständigen Kommissariat 35 des Polizeipräsidium Nordhessen geführt. Zeugen, die Hinweise zum Täter geben können oder Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten sich unter T: 0561-9100 bei der Kasseler Polizei zu melden.

