Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Infoveranstaltung zum Freiwilligen Polizeidienst; Polizei und Kommunen laden am 21. November nach Fritzlar ein

Kassel (ots)

Fritzlar / Gudensberg / Bad Wildungen: Das Polizeipräsidium Nordhessen und die Kommunen Bad Wildungen, Fritzlar und Gudensberg laden bei der Suche nach Bewerberinnen und Bewerber für die ehrenamtliche Tätigkeit im Freiwilligen Polizeidienst Interessierte zu einer Informationsveranstaltung am 21. November 2019, um 18:00 Uhr, in die Tagungsstätte "Hardeshäuser Hof" in der Kasseler Straße 22B nach Fritzlar ein.

Weitere Informationen finden Sie auf der Website der nordhessischen Polizei unter https://k.polizei.hessen.de/1820010796 .

