Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Nils E. (45) wird vermisst: Polizei bittet um Hinweise

Kassel (ots)

(Beachten Sie bitte auch das dieser Pressemitteilung beigefügte Foto des Vermissten.)

Kassel:

Die Polizei sucht nach dem vermissten Nils E. aus Kassel und bittet dabei um Hinweise aus der Bevölkerung. Der 45-Jährige benötigt ärztliche Hilfe und ist derzeit unbekannten Aufenthalts. Er wurde am Dienstag, dem 12.11.19, das letzte Mal gesehen und ist nicht mehr an seiner Arbeitsstelle erschienen, was für ihn ungewöhnlich ist. Nachdem eine besorgte Bekannte feststellte, dass er offenbar seine Wohnung ohne persönliche Gegenstände verlassen hatte, erstattete sie Vermisstenanzeige bei der Polizei. Die bisherige Suche nach Nils E. konnte nicht zu seinem Auffinden führen. Die Ermittler des Kommissariats 11 der Kasseler Kriminalpolizei erhoffen sich mit der Veröffentlichung, Hinweise aus der Bevölkerung zu erhalten.

Nils E. ist etwa 1,85 Meter groß, 90 Kilo schwer, hat dunkle kurze Haare, einen dunklen und grau melierten Bart, trägt häufig dunkle Kleidung.

Wer den Ermittlern des K 11 Hinweise auf den Aufenthaltsort des Vermissten geben kann, wird gebeten, sich unter Tel.: 0561- 9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Ulrike Schaake Pressestelle Tel. 0561 - 910 1021

Polizeipräsidium Nordhessen

Grüner Weg 33

34117 Kassel

Telefon: 0561/910 10 20 bis 23

Fax: 0561/910 10 25

E-Mail: poea.ppnh@polizei.hessen.de



Polizeiführer vom Dienst (PvD)

Telefon: 0561-910-0

E-Mail: ppnh@polizei.hessen.de

