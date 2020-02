Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Brand von Gartenlaube in Niederzwehren: Keine Hinweise auf Brandstiftung

Kassel (ots)

Kassel-Niederzwehren: Am gestrigen Sonntagmittag kam es zum Brand einer Gartenlaube auf dem Gelände eines ehemaligen Kleingartenvereins an der Korbacher Straße in Kassel-Niederzwehren. Feuerwehr und Polizei waren gegen 12 Uhr von einem vorbeifahrenden Verkehrsteilnehmer alarmiert worden. Wie die gestern am Brandort eingesetzten Beamten des Polizeireviers Süd-West berichten, war das Feuer in einem Anbau der Laube im Bereich elektrischer Einrichtungen ausgebrochen. Durch den Brand war die Wand zwischen Anbau und Laube vollständig beschädigt worden. Der Sachschaden wird auf ca. 5.000 Euro beziffert. Derzeit liegen keine Hinweise auf eine vorsätzliche Brandstiftung vor. Ob es sich möglicherweise um einen technischen Defekt gehandelt hat, ist nun Gegenstand der weiteren Ermittlungen durch die Beamten des für Brände zuständigen Kommissariats 11 der Kasseler Kripo.

