Polizei Homberg

POL-HR: Melsungen: Unbekannter Täter überfällt Tankstelle und erbeutet Bargeld

Homberg (ots)

Melsungen Raubüberfall auf Tankstelle Tatzeit: 17.01.2020, 06:00 Uhr Heut in den frühen Morgenstunden kam es in der Fritzlarer Straße zu einem Raubüberfall auf eine Tankstelle. Ein männlicher Täter betritt die Tankstelle, bedroht den Tankstellenmitarbeiter mit einer Schusswaffe und fordert Bargeld. Nach einer zweiten Aufforderung übergab der Mitarbeiter das Geld aus der Kasse. Der Täter flüchtete daraufhin aus der Tankstelle in unbekannte Richtung. Von dem männlichen Täter liegt folgende Beschreibung vor: Er ist ca. 190 cm groß, ca. 50 Jahre alt und hat eine kräftige Statur. Zur Tatzeit trug er eine schwarze Jacke, eine graue Hose, schwarze Schuhe und eine Baseballkappe. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Homberg unter Tel.: 05681-7740 Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen

Polizeidirektion Schwalm-Eder

August-Vilmar-Str. 20

34576 Homberg

Pressestelle



Telefon: 05681/774 130

E-Mail: pp-poea-homberg-ast.ppnh@polizei.hessen.de

http://www.polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell