Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 191230.4 Burg/Dithm: Einbruch in Waldschwimmbad

Burg/Dith. (ots)

In der Nacht zu Sonnabend ist es in Burg zu einem Einbruch in das Waldschwimmbad gekommen. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können oder die verdächtige Beobachtungen gemacht haben.

Gegen 03.55 Uhr gelangten Unbekannte durch das Überwinden des Außenzaunes auf das Schwimmbadgelände in der Straße Am Sportplatz. Sie verschafften sich Zugang zu einem Gebäude und lösten die Alarmanlage aus. Daraufhin flüchteten die beiden Täter, vermutlich ohne etwas stehlen zu können.

Zeugen, die Hinweise auf die Einbrecher geben können, sollten sich mit der Burger Polizei unter der Telefonnummer 04825/7799880 in Verbindung setzen.

Maike Pickert

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell