Polizei Homberg

POL-HR: Homberg: Vier Pkws beschädigt - Polizei sucht Zeugen

Homberg (ots)

Homberg Mehrere Sachbeschädigungen an Pkws - Polizei sucht Zeugen Tatzeit: 08.01.2020 - 13.01.2020 Insgesamt vier Pkws wurden in den vergangenen Tagen von unbekannten Tätern beschädigt. Hierbei entstand ein Gesamtschaden in Höhe von 1.300,- Euro. In der Zeit vom 08.01.2020, 20:00 Uhr bis zum 09.01.2020, 12:00 Uhr wurden in der Wallstraße und in der Lange Straße ein grauer Mercedes C-Klasse und ein grauer Ford Fusion beschädigt. Die Fahrzeuge waren jeweils in einer Parkbucht abgestellt. Bei beiden Fahrzeugen wurden die rechten Außenspiegel beschädigt, wodurch insgesamt 200,- Euro Sachschaden entstand. Einen schwarzen VW Golf beschädigten unbekannte Täter in der Zeit von Freitagabend bis Samstagmittag, der VW war im Parkhaus "Am Pulverturm" abgestellt. Durch das Zerkratzen der Heckklappe entstanden 300,- Euro Schaden. Im gleichen Parkhaus, in der Zeit von Freitagabend bis Montagmorgen, zerkratzten unbekannte Täter einen weißen VW Polo auf der gesamten rechten Fahrzeugseite. Hier entstand ein Sachschaden in Höhe von 800,- Euro. Hinweise bitte an die Polizei in Homberg unter Tel.: 05681-7740 Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

