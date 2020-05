Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Stadtlohn - Rollerfahrer stürzt nach Fahrfehler

Stadtlohn (ots)

Am Sonntag verletzte sich ein 16-jähriger Motorrollerfahrer in Stadtlohn leicht. Der Stadtlohner kam gegen 20.40 Uhr zu Fall, als er die Lange Stegge in Richtung Platanenweg befuhr und zu spät bemerkte, dass vor ihm fahrende Autofahrer an der Einmündung Lindenweg das Tempo verlangsamten. Der Rollerfahrer bremste nach eigenen Angaben abrupt ab und sei dabei gestützt. Ein Rettungswagen brachte den Jugendlichen in ein Krankenhaus. An dem Roller entstand leichter Sachschaden.

