Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Reken - Haustür hielt stand

Reken (ots)

Unbekannte haben in der Zeit von Mittwoch, 19.30 Uhr, bis Sonntag, 16.00 Uhr, versucht, gewaltsam in ein Wohnhaus in Reken einzudringen. Die Hausbewohner stellten an der Tür des Hauses an der Mozartstraße Beschädigungen fest, die auf einen Einbruchsversuch schließen lassen. Die Tat scheiterte. Hinweise bitte an die Kripo in Borken unter Tel. (02861) 9000.

