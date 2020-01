Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Erneuter Schlag gegen illegalen Drogenhandel

Meschede (ots)

Über zwei Kilogramm Amphetamine und über ein Kilogramm Haschisch und Marihuana stellten die Kriminalbeamten bei einer Durchsuchung am Mittwochmorgen in Freienohl sicher. Neben Drogen konnten die Beamten auch 75 Stangen Zigaretten sicherstellen. Der 52-jährige Wohnungsinhaber wurde vorläufig festgenommen und dem Haftrichter vorgeführt. Jetzt sitzt er in Untersuchungshaft. Die Polizei im Hochsauerlandkreis nimmt die Drogenkriminalität ernst und wird weiterhin konsequent dagegen vorgehen.

