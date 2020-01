Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Dreistellig durch Brilon-Wald

Brilon (ots)

Auch im Winter kontrolliert die Polizei die Geschwindigkeit auf den Straßen des Sauerlands. Leider zurecht, wie ein 48-jähriger Mann aus Oberhausen beweist. Am Mittwoch kontrollierte der Verkehrsdienst den Verkehr auf der Korbacher Straße in Brilon-Wald. Zwischen 14.15 Uhr und 16.30 Uhr sprachen die Beamten neun Verwarngelder für geringe Geschwindigkeitsüberschreitungen aus. Ein Fahrer erhält demnächst ein Bußgeldbescheid. Er war über 21 km/h zu schnell unterwegs. Mit 108km/h rast der Mann aus dem Ruhrgebiet durch das Dorf. Erlaubt sind 50km/h. Dem Oberhausener erwarten nun ein dreistelliges Bußgeld sowie zwei Punkte in Flensburg. Zudem wird er für mindestens zwei Monate auf Busse und Bahnen angewiesen sein. Zu schnelles Fahren kann Leben kosten! Deshalb geht die Polizei auch weiterhin konsequent gegen Raser vor!

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

Pressestelle

Holger Glaremin

Telefon: 0291/9020-1140

E-Mail: pressestelle.hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell