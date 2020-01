POL-KN: Stockach Abkommen von der Fahrbahn 26.01.2020

Polizeipräsidium Konstanz

Ein Verkehrsunfall mit einem Sachschaden von rund 20.000 Euro ereignete sich am Sonntag gegen 16.30 Uhr auf der Meßkircher Straße. Ein 67-jähriger Toyota-Fahrer war in Richtung Meßkirch unterwegs und kam auf Höhe der Einmündung der Straße "Am Eisenwerk" nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Bauzaun. Anschließend überschlug sich das Auto und blieb quer auf der Fahrbahn auf dem Dach liegen. Der 67-Jährige klagte zunächst über Schmerzen im Oberkörper, lehnte dann jedoch eine Untersuchung durch den Rettungsdienst ab. Während der Unfallaufnahme und den Einsatz des Abschleppdienstes führten die Beamten des Polizeirevier Stockach verkehrsregelnde Maßnahmen durch.

