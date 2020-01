Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz-Petershausen) Nach Parkrempler geflüchtet 25.01.2020

Konstanz (ots)

Zeugen sucht die Polizei zu einer Verkehrsunfallflucht, die am Samstag gegen 18.00 Uhr auf dem Parkplatz eines Lebensmitteldiscounters in der Wollmatinger Straße begangen wurde. Der bislang unbekannte Verursacher fuhr mit seinem dunkelblauen Audi beim Rückwärtsausparken gegen einen geparkten Mercedes-Benz. Eine Frau beobachtete den Unfall und sprach daraufhin den Autofahrer an. Dieser gab ihr gegenüber an, kurz auf die Seite zu fahren und auf den Geschädigten warten zu wollen. Kurze Zeit später fuhr der Mann jedoch mit hoher Geschwindigkeit in unbekannte Richtung davon. Laut der Zeugin soll der Geflüchtete Anfang 20 und etwa 1,65 m groß sein. Der von ihm angerichtete Sachschaden dürfte sich auf rund 1.000 Euro belaufen. Personen, die Hinweise zu dem Fahrzeuglenker oder dem Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich an das Polizeirevier Konstanz, Tel. 07531/995-0, zu wenden.

Rückfragen bitte an:

Tatjana Deggelmann

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1014

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell