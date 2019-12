Polizei Hagen

POL-HA: Plötzlich stand ein Mann im Schlafzimmer

Hagen (ots)

Am Montag, 23.12.2019, rief eine 71-Jährige die Polizei. Kurz zuvor, gegen 10:00 Uhr, erhielt sie einen Anruf. Ein Mann kündigte an, dass aus den Nachbarwohnungen nur noch "braune Suppe" aus den Wasserhähnen liefe. Wenig später erschien ein vermeintlicher Handwerker an der Tür, welcher den Wasserdruck kontrollieren wollte. Die Hagenerin ließ ihn in die Wohnung. Im Badezimmer versuchte der Schurke, die Tür zu schließen. Dies kam der 71-Jährigen seltsam vor. Kurz darauf sah sie, wie ein zweiter Mann sich in ihrem Schlafzimmer umsah. Als sie die Männer laut zur Rede stellte, flüchteten beide aus dem Haus. Der erste Täter wird als blond und zirka zwei Meter groß beschrieben. Er war zwischen 30 und 40 Jahren alt und schlank. Er trug einen eleganten Doppelreiher-Mantel in grauer Farbe und eine schwarze Hose. Der zweite Täter war mit zirka 160 cm wesentlich kleiner. Er hatte dunkle Haare, war zirka 40 Jahre alt und trug eine dunkelblaue Jacke. Hinweise nimmt die Polizei unter 02331 986 2066 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Hagen

Sebastian Hirschberg

Telefon: 02331/986 15 12

Fax: 02331/986 15 19

E-Mail: pressestelle.hagen@polizei.nrw.de



http://www.polizei.nrw.de/hagen/

https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA

https://twitter.com/polizei_nrw_ha

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell